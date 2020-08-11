Посольство России призвало СМИ к осторожности при работе в Белоруссии

Посольство России в Белоруссии призывает представителей российских СМИ быть осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности из-за акций протестов в республике, по возможности избегать массовых скоплений людей, заявили в дипмиссии.

Представитель дипмиссии заявил, что посольство призывает «представителей российских СМИ быть предельно осторожными при осуществлении своей профессиональной деятельности, по возможности избегать массовых скоплений людей». Там напомнили, что «осуществление журналистской деятельности без аккредитации – это нарушение законодательства Республики Беларусь», передает РИА «Новости».

Подчеркивается, что посольство предпринимает все возможные меры для установления фактов задержания российских граждан, место их нахождения для оказания им помощи, «работа ведется в круглосуточном режиме».

Ранее российские дипломаты в Белоруссии занялись поиском пропавшего в Минске фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Ильи Питалева.

До этого сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста «Медузы» Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналиста Sputnik Беларусь Евгения Олейника, корреспондентов телеканала «Дождь», трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова.

Придыбайло, Олейника, Пегова, Старкова и Ласенко уже отпустили, при этом во время задержания к ним применяли физическую силу. Журналистов «Дождя» также отпустили, но запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.

Москва выразила надежду, что власти Белоруссии отнесутся к работе журналистов по выполнению своих редакционных заданий с уважением.

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