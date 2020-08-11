ВОЗ заявил о «проблесках надежды» в борьбе с коронавирусом

Несмотря на то, что в мире насчитывается около 20 млн случаев заражения коронавирусом, а количество смертей приближается к 750 тыс., в борьбе с пандемией COVID-19 есть проблески надежды, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Многие из вас сейчас скорбят. Это трудный момент для мира. Но я хочу внести ясность: есть зеленые ростки надежды, и независимо от того, где находится страна, регион, город или поселок, никогда не поздно обратить вспять вспышку COVID-19», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

Гебрейесус призвал брать пример в борьбе с коронавирусной инфекцией с таких стран, как Новая Зеландия, Руанда и ряда островных государств в Карибском море и Тихом океане, которым удалось пресечь распространение вируса на раннем этапе.

«Новая Зеландия – мировой образец того, как нужно бороться с коронавирусом», – подчеркнул он.

Глава ВОЗ призвал всех мировых лидеров действовать, а граждан –соблюдать новые ограничительные меры.

«Мой призыв кристально ясен: подавлять, подавлять и еще раз подавлять вирус», – заключил Гебрейесус.

Напомним, в понедельник ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму.

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