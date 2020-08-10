ВОЗ назвала необходимую для всеобщей доступности вакцины от коронавируса сумму

Обеспечение всеобщего доступа к разрабатываемым сейчас в мире вакцинам от коронавируса потребует инвестиций, превышающих 1 млрд долларов, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Поблагодарив мировое сообщество за финансовую поддержку инициированного ВОЗ в апреле международного партнерства «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19», он вместе с тем отметил, что на настоящий момент поступило лишь 10% от необходимых средств.

«Это – только часть глобальных инвестиций, которые нужны для того, чтобы все и повсюду имели доступ к этим инструментам. На одни только вакцины потребуется более 1 млрд долларов», – передает ТАСС слова Гебрейесуса.

Напомним, в начале августа Гебрейесус заявил, что идеального средства от коронавирусной инфекции в настоящее время не существует, и оно может никогда не появится.

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