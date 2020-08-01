Вакцинацию от коронавируса для россиян обещали сделать бесплатной

В России планируется проводить бесплатную вакцинацию от коронавируса, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что вакцинация от коронавируса будет покрываться полностью из бюджета. Соответственно, схема вакцинации всем известна, она будет плановой», – цитирует министра ТАСС.

Ранее Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава, завершены, готовятся документы для ее регистрации.

До этого сообщалось, что регистрация вакцины центра Гамалеи планируется в августе, а производство – в сентябре, у вакцины центра «Вектор» – в сентябре и октябре соответственно. Российской вакциной от коронавируса заинтересовались уже свыше 20 стран.