Ленни Кравиц отменил концерт в Москве

Американский певец Ленни Кравиц из-за распространения коронавируса принял решение отменить европейские гастроли, в рамках которых музыкант планировал посетить Россию.

«Всем моим друзьям в Европе. Я с сожалением сообщаю, что концерты моего тура не будут перенесены, (а будут отменены) из-за негативного влияния эпидемии COVID-19 по всему миру. Я очень надеялся выступить для вас, но на настоящий момент безопасность и здоровье фанатов, группы и техперсонала являются главными приоритетами», – сообщили в Facebook организаторы его гастролей, компания SAV Entertainment.

Как уточнили в концертном агентстве, билеты можно вернуть через билетных операторов, где они были приобретены.

Концерт Кравица в Москве должен был пройти 10 июня, в Санкт-Петербурге - 8 июня.

Ленни Кравиц – автор песен, продюсер, аранжировщик. В своих композициях он объединяет элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, фолк и баллады. Кравиц сыграл одну из ролей в фильме «Голодные игры».

Ранее российский композитор и продюсер Виктор Дробыш рассказал о влиянии коронавируса на шоу-бизнес. Из-за отмены массовых мероприятий в целях защиты населения от распространения коронавируса представителям шоу-бизнеса приходится тяжело, отмечал он.