Рэпер Джиган объявил себя «официально психбольним»

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) рассказал, что был официально признан психически нездоровым. Он сообщил, что даже получил соответствующую справку.

Музыкант заявил, что проблемы с психикой у него начались на фоне наркотиков в феврале в США, где его жена Оксана Самойлова родила их четвертого ребенка – сына.

Джиган в шоу на YouTube рассказал, что очень радовался появлению сына с в семье, где уже воспитываются три дочери. На празднике в честь рождения малыша рэпер, по его словам, не заметил, как ему подсунули тяжелые наркотики.

После этого 34-летний музыкант почувствовал себя плохо и пошел в душ в клубе, где разделся догола. Однако оказалось, что это был обычный туалет, и принять душ там было нельзя. Его заметила охрана заведения и арестовала. Позже в Сети появились фото, как обнаженного музыканта ведут стражи порядка.

В полицейском участке в Майами Джиган оказывался четыре раза, столько же раз его помещали в различные психиатрические клиники.

«Меня так кошмарили. Надевали смирительную рубашку, каждый день пихали уколы, таблетки. Я теперь официально психбольной. У меня есть карточка, мне пока нельзя водить машину», – рассказал рэпер.

Джиган женат на модели Оксане Самойловой с 2012 года, супруги воспитывают трех дочерей и сына. В начале 2020 года после рождения долгожданного мальчика появились слухи о разводе пары. СМИ писали о пристрастии Джигана к наркотикам. В настоящее время Джиган и Самойлова отложили бракоразводный процесс и продолжают жить вместе.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Канье Уэст принял решение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США из-за своего психического расстройства, которое обострилось как раз сейчас.