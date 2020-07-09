Москва расценила санкции Лондона как вмешательство во внутренние дела

Санкции британского правительства против российских граждан по «делу Магнитского» – это вмешательство во внутренние дела России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Мы считаем объявленное 6 июля правительством страны решение о введении санкций против ряда должностных лиц нашей страны в рамках так называемого дела Магнитского очередным недружественным шагом британских властей», – цитирует Захарову ТАСС.

По ее словам, действия британской стороны можно объяснить только как попытку вмешательства во внутренние дела другого государства и «оказания давления на российскую систему правосудия».

Россия оставляет за собой право на принятие адекватных ответных мер, подчеркнула дипломат.

Напомним, в официальном документе, опубликованном накануне на сайте правительственной информации Великобритании, говорится о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека.

Кроме представителей России, в список попали 20 граждан Саудовской Аравии, два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы и две организации в Северной Корее.

Сенатор Алексей Пушков в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что новые санкции не в состоянии ухудшить отношения между Россией и Британией.