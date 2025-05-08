Путин: Россия и Китай считают, что ООН должна играть центральную роль в мировых делах

Tекст: Елизавета Шишкова

Путин заявил, что ООН должна и дальше играть важную роль в мировых делах, передает РИА «Новости». По словам Путина, и Россия, и Китай считают, что Совет безопасности ООН должен сохранять центральное место в регулировании мировых процессов.

Глава государства отметил: «Россия и Китай разделяют мнение, что ООН, ее Совет безопасности должны и впредь играть центральную роль в мировых делах, а все вопросы и проблемы глобальной и региональной повестки нужно решать с опорой на устав ООН, международное право при обязательном учете интересов всех участников мирового сообщества и уважении их культурно-цивилизационного многообразия».

Такое заявление Путин сделал по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент добавил, что приоритетом является обязательное уважение интересов каждого государства и культурного многообразия мирового сообщества.

Ранее Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и сопровождался подписанием совместных документов. Президент России отметил, что Москва и Пекин выстраивают стратегическое партнерство на принципах равноправия и взаимной выгоды, не направленное против третьих стран.

В свою очередь Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.