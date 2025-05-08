Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.5 комментариев
Путин: Почти вся торговля между Россией и Китаем идет в нацвалютах
Торговля между Россией и Китаем осуществляется преимущественно в рублях и юанях, что обеспечивает защиту от влияния третьих стран, заявил президент России Владимир Путин.
По словам Путина, почти все внешнеторговые операции между Россией и Китаем выполняются в национальных валютах, передает ТАСС.
«Углублению коммерческих связей содействуют и своевременно предпринимаемые в России и Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты. Как результат, практически все российско-китайские внешнеторговые операции выполняются в рублях и юанях. То есть, по сути, выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая надежно защищена от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках», – заявил президент России.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.
Президент России Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо.