Британия ввела персональные санкции против 25 россиян по делу Магнитского

Великобритания сообщила о введении персональных санкций в отношении 25 граждан России, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека, говорится в официальном документе, распространенном на сайте правительственной информации.

В санкционный список попали: председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора Виктор Гринь, замглавы МВД Алексей Аничин. Лицам, включенным в этот список, запрещен въезд в Великобританию, их активы в стране, при наличии таковых, будут заморожены, им запрещено заниматься бизнесом как в стране, так и при посредничестве подданных королевства, передает ТАСС.

Санкции вступили в силу после публикации документа и водятся в рамках вступления в силу «поправки Магнитского» к закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег, принятой Палатой общин еще в мае 2018 года и должна была вступить в силу после выхода Великобритании из состава ЕС.

Отмечается, что в Великобритании вступает в силу независимый режим санкций (Global Human Rights sanctions regime), он позволяет накладывать ограничительные меры на лиц и организации, серьезно нарушающие права человека, по мнению Лондона.



«Это первый автономный санкционный режим, реализуемый Великобританией после выхода из ЕС. (...) Новый режим санкций не направлен против конкретных государств, он ставит целью привлечь к ответственности тех, кто нарушает права человека, вне зависимости от их местонахождения», – говорится в сообщении в Telegram-канале посольства Великобритании в России.



Уточняется, что «ограничительные меры включают замораживание активов и запрет на поездки в Великобританию».

В список, кроме 25 граждан России, вошли «20 граждан Саудовской Аравии, причастных к смерти Джамаля Хашогджи; два высокопоставленных генерала вооруженных сил Мьянмы, причастных к систематическому и жестокому насилию против народа рохинджа и других этнических меньшинств; две организации в Северной Корее, ответственные за принудительный труд, пытки и убийства людей в северокорейских концентрационных лагерях».

Ранее СМИ со ссылкой на британский МИД сообщали, что правительство Соединенного Королевства в понедельник объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции «за нарушения прав человека». Предполагалось, что список будет включать имена людей якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». Также сообщалось, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».