Власти Британии собрались ввести санкции против граждан России и Саудовской Аравии

Правительство Великобритании в понедельник, как ожидается, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции «за нарушения прав человека», сообщила Financial Times со ссылкой на главу британского МИД Доминика Рааба.

Рааб не назвал имена граждан России, которым с 6 июля будет запрещен въезд в королевство и счета которых в банках Великобритании, в случае наличия таковых, будут заморожены. В статье утверждается, что список, как ожидается, будут включать имена людей, якобы причастных, по мнению Лондона, к смерти Сергея Магнитского, передает ТАСС.

В случае с Саудовской Аравией, как пишет издание, в санкционный список должны попасть лица, связанные с убийством в 2018 году журналиста Джамаля Хашкаджи в консульстве в Стамбуле. Санкции должны вступить в силу немедленно.

Рааб также сообщил, что в течение 2020 года санкции могут быть распространены и на лиц, которых Лондон подозревает в коррупции, в притеснении журналистов или людей по причине их религиозных убеждений.

Напомним, в марте 2018 года в Британии заявили о создании своего «списка Магнитского». В МИД Британии заявляли, что санкции могут быть введены сразу после Brexit.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений финансиста Уильяма Браудера могли отравить «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия, которые спровоцировали развитие у них сердечно-печеночной недостаточности и таким образом была инсценирована картина их собственной смерти».