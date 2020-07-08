В акции ко Дню семьи приняли участие более 12 млн человек

Активисты ОНФ и генеалогический центр «Проект Жизнь» в конце июня запустили акцию «Время для семьи», она призвана напомнить гражданам о семейных ценностях, за это время в ней приняли участие свыше 12 млн человек.

Флешмоб #ВремяДляСемьи поддержали актриса театра и кино Варвара Шмыкова и певец, актер, композитор и общественный деятель Владимир Брилев, сообщается на сайте ОНФ.

Информационными партнерами акции стали сервис «Добро Mail.Ru» и соцсеть «Одноклассники».

В ходе реализации флешмоба пользователям предлагали публиковать истории своей семьи: рассказывать о знакомстве своих родителей, бабушек и дедушек или других родственников. Участники сопровождали свои рассказы ретро фотографиями и современными снимками. Организаторы отметили, что истории оказались крайне интересными и даже захватывающими. Особенно запомнился рассказ о знакомстве двух влюбленных в иностранной поездке, когда судьба соединила фельдшера-акушерку из России и военного из Белоруссии в немецком Лейпциге, а затем супруги переехали на Дальний Восток. Пару не смогла разлучить ни чернобыльская катастрофа, ни война в Афганистане. Были и обычные, но очень романтичные истории знакомства на дискотеке, на картошке, в школе.

«Мы ежедневно просматривали поток историй, которыми с нами делились участники флешмоба. Ожидали, что пользователи соцсетей включатся в акцию, но на такую искренность и трогательность, конечно, могли только надеяться. Люди делятся с миром самым важным и дорогим – воспоминаниями о своей семье. Уверены, что они продолжат публиковать посты по теме #ВремяДляСемьи, и акция будет развиваться уже без нашего участия. Особенно мы благодарны нашим НКО-партнерам: сейчас мы сотрудничаем почти с 300 НКО, которые решают различные семейные вопросы, и мы очень рады, что практически все организации приняли участие во флешмобе», – рассказала руководитель департамента развития общественных инициатив ОНФ Елена Мильто.

Пользователи, опубликовавшие самые яркие истории, получат памятные тематические призы: 100 пользователей получат сертификаты на руководство по генеалогии Виктории Салтыковой – каждая книга «История тебя» будет подписана автором. Кроме того, активисты наградят еще 50 авторов самых оригинальных постов. Для этого были подготовлены 50 книг «Семья что надо. Книга о любви» Нины Зверевой с подписью автора.

Помимо основной акции, активисты запустили интерактивную маску в Instagram, которая в случайном порядке предлагала пользователям темы для общения внутри своей семьи. Так, организаторы решили подсказать людям новые темы для диалога с близкими. Маска продолжит свою работу и после окончания акции.

«Многие участники писали, что история семьи – это очень увлекательно. Кроме того, история и ее понимание – это основа, из которой растет любовь к стране, к семье, к себе. Я рада, что этот добрый флешмоб подтолкнул молодых людей выйти на контакт со старшими родственниками и дать, пожалуй, самое главное – свой интерес и внимание. Акция #ВремяДляСемьи будет продолжаться и дальше, чтобы люди почаще собирались вместе, активнее общались с семьей, бабушками и дедушками и знали свою историю», – подытожила социальный предприниматель, основатель и руководитель генеалогического центра «Проект Жизнь» Виктория Салтыкова.