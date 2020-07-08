Экс-генерал ФСБ поделился секретами вычисления шпионов

Бывший глава пресс-службы ФСБ генерал-майор Александр Михайлов сообщил, что часто данные об информаторе узнают из-за рубежа.

«Как правило, мы получаем информацию оттуда [от противников]. Что вдруг противник стал обладателем такого пакета документов, материалов, информации, которая позволяет им сделать какие-то либо политические, либо технологические какие-то выводы. Естественно, начинается попытка найти этого человека. У нас таких примеров было множество. Мы очень часто узнавали именно из-за кордона, что где-то у нас сидит крот. Крот – это человек, который сидит в нашей норе и ворует у нас семечки. То есть, это человек, который является источником информации для противника. На постоянной, когда он получает задание, или на разовой основе, когда он сам эту информацию сгреб и потом продал ее за рубеж», – рассказал Михайлов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, из-за таких «кротов» стране может быть нанесет не только технологический, но и репутационный ущерб.

«Тут все зависит от мастерства, способности анализировать обстоятельства. Как вы понимаете, нанесение такого ущерба, даже не говорю технологического, если у нас в России есть такие мерзавцы, то репутация страдает», – добавил Михайлов.

Напомним, Сафронова задержали по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Своей вины журналист не признал. Сафронов арестован «на срок один месяц и 30 суток».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что задержание Сафронова не связано с его прежней журналистской деятельностью.

Адвокат Иван Павлов заявил, что Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы, которые передавали информацию США, но доказательств, обосновывающих его вину в госизмене, в уголовном деле нет.

Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Сафронов входил в «группу риска» с точки зрения контрразведки.