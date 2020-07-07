Москва отказалась уговаривать Вашингтон остаться в ДОН

Москва не станет уговаривать Вашингтон остаться в Договоре по открытому небу (ДОН), сказал начальник отдела по контролю над обычными вооружениями департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Олег Бушуев.

Бушуев прокомментировал онлайн-конференцию стран-участниц Договора по открытому небу.

«Я бы сказал свое мнение, что итог (конференции) двоякий. С одной стороны, мы увидели, что наши американские партнеры, к сожалению, не проявляют никакой политической воли и не делают никаких намеков на то, чтобы остановить процесс выхода (из договора)», – цитирует Бушуева РИА «Новости».

При этом все участники договора высказались за его сохранение как важного элемента транспарентности и меры укрепления европейской безопасности.

«Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и поговорить. Глава делегации, представляющий Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу, в том числе, Соединенные Штаты Америки, пока они не выйдут из договора. Поэтому, собственно говоря, главная идея – все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать Соединенные Штаты Америки мы не собираемся, это их решение», – сказал Бушуев.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединенных Штатов из Договора по открытому небу. В НАТО призвали США не делать этого. В МИД России указывали на отсутствие перспектив заключения нового договора на замену ДОН, а также критиковали США за отказ обсуждать с Россией «претензии» по договору.

Рябков во вторник заявил, что Москва утратила доверие к США.