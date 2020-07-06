В РПЦ рассказали, как схиигумен Сергий скрыл судимость за убийство

В открытом письме митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла отцу Сергию, опубликованном на сайте епархии объясняется, каким образом схиигумен Сергий (Романов) скрыл от церкви факт своей судимости за совершенное убийство.

В письме митрополит разоблачает легенду отца Сергия о том, что распоряжение рукоположить его в сан священника дал патриарх Алексей II.

«В действительности же не было никаких красивых историй про то, что Святейший Патриарх Алексий II уговаривал Вас рукоположиться, а потом заставил дать Вам наперсный крест. Что якобы и исполнил владыка Викентий... А правда в том, что совершенное Вами преступление в автобиографии при принятии сана Вы зашифровали фразой: «1984-1997 гг. находился и работал в УЩ-349/13 по специальности электрика». Я думаю, всем очевидна Ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта Вашей биографии», – передает Ura.ru текст письма.

Как пояснил один из екатеринбургских священников, любой человек, который хочет стать монахом или священником, подает об этом прошение правящему архиерею (митрополиту или архиепископу), к которому в обязательном порядке прикладывается собственноручно написанная биография. Интрига была в том, указал ли отец Сергий (Романов), когда подавал прошение, факт своей судимости за убийство.

Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, может ли убийца стать православным священником.