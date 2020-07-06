ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги

Взгляд
6 июля, понедельник  |  Последнее обновление — 07:28  |  vz.ru
Разделы

США и Британия присвоили чужое золото со всего мира

США и Великобритания отдавать чужое золото не спешатФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Лондон лишил Венесуэлу золота почти на миллиард долларов – соответствующее решение принято британским судом. А все потому, что само это венесуэльское золото физически хранилось в Британии. Почему многие страны, даже крупные, хранили и до сих пор хранят свои золотые запасы за рубежом и какими еще опасностями это может грозить? Подробности...
Перейти а раздел…

Оппозиция признала чистоту голосования по поправкам

Если бы не коронавирус, явка на голосовании наверняка оказалась бы еще вышеФото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Юридически безупречно, полностью безопасно с точки зрения медицинской – и политически убедительно. Так региональные эксперты оценили процедуру и результаты прошедшего в среду голосования по внесению поправок в российскую Конституцию. То, что народ на местах высказался за поправки, признали даже представители оппозиции. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Румыния и Польша приблизили начало Второй мировой

Внешнеполитическое руководство СССР настойчиво искало возможности избежать войныФото: Общественное достояние
Еще одной ступенькой, приблизившей большую войну в Европе, стало до сих пор малоизвестное соглашение между Германией и Румынией. Кроме того, даже весной 1939 года сохранялся шанс, что Польша изменит свою позицию и будет сотрудничать с державами, противостоящими Гитлеру. Что писали об этом в своих шифровках советские дипломаты? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Америка ссорится с Россией в Афганистане

Россия больше заинтересована в том, чтобы американцы оставались в Афганистане, а не уходили из негоФото: REUTERS/Baz Ratner
В США вновь заговорили о расширении санкций против России. На этот раз – из-за якобы сговора с талибами, которые на деньги Москвы убивают американских военных и способствуют выводу войск коалиции из Афганистана. Однако, по мнению экспертов, Афганистан – чуть ли не единственный регион, где интересы России и США более-менее совпадают. Кого этот факт не устраивает? Подробности...
Перейти а раздел…

Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
Перейти а раздел…

Безвольным тюфяком сейчас быть модно

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Поп-психология в массы, поп-психология, которую несут эйчары, блогеры, фитнес-тренеры, психологи-недоучки – тренд. Иметь «диагноз» становится в чем-то даже престижно. Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев

У фашизма либеральные корни, у либерализма – фашистские

Андрей Бабицкий, журналист
Сущностная близость фашизма к либерализму станет очевидной в период установления профашистских военных диктатур в Индонезии, Аргентине, Бразилии, Чили, Уругвае, на Филиппинах. Подробности...
Обсуждение: 84 комментария

Давлением на «Северный поток – 2» США ставят ЕС перед выбором

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Американская игра на обострение обусловлена не только жесткими сроками – время играет на руку Газпрому и другим акционерам трубопроводного проекта – но и пониманием того, что возможности ЕС для адекватного ответа США крайне ограниченны. В этой патовой ситуации у Брюсселя и стоящего за ним Берлина есть только один выбор – идти на сближение с Москвой. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария
    Перейти а раздел…

    Украина никогда не вернет Донбасс

    Какие страны заявили об отказе от российского газа

    Обсуждение: 4 комментария

    Турция лишила Россию вековой мечты

      Перейти а раздел…

      В Копенгагене борцы с расизмом осквернили статую Русалочки

      Знаменитая статуя Русалочки, стоящая в порту Копенгагена, в очередной раз подверглась вандализму. На этот раз на ней написали «Расистская рыба» – очевидно, это стало отголоском мировых протестов, начавшихся со смерти в США Джорджа Флойда, скончавшегося после жесткого задержания полицейскими
      Подробности...

      Россия проголосовала за поправки в Конституцию

      Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?
      Подробности...

      Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату

      Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…

        «Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

        #МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

        «Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

          Перейти а раздел…
          Как вы восприняли сообщение о том, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП?
          • С гневом

          • С разочарованием

          • С пониманием

          • С радостью

          • С иными чувствами (указать в комментариях)

          Куда бы вы хотели поехать путешествовать по России?
          • Побережье Черного моря (Крым, Анапа, Сочи и т.д.)

          • Побережье Балтийского моря (Калининградская область, Петербург)

          • Центральная Россия (Москва и города Золотого кольца)

          • Северный Кавказ

          • Север России (Архангельск, Вологда, Соловки и т.д.)

          • Сибирь

          • Дальний Восток

          • В иные места (указать в комментариях)

          Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?
          • С возмущением

          • С одобрением

          • С безразличием

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя от смертельного ДТП?

            Насколько выгодно переводить машину с бензина на газ?

            Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
              Задержан второй подозреваемый в убийстве просившего убежища в Австрии россиянинаКлимкин предсказал России обнищаниеУбийство певца привело к столкновениям с десятками жертвЗеленского обязали изучить возможность блокировки 5G на Украине
              Путин напомнил о развале СССРВалуев назвал причину нежелания Квята вставать на колениСовет раввинов Европы присоединился к бойкоту FacebookМодель заявила об изнасиловании в Москве
              Прокуратура начала проверку происшествия на озере в Красноярском краеДальность поражения российских электромагнитных пушек увеличилась в разыНазваны наиболее устойчивые к коронавирусу народыСтали известны обстоятельства убийства пациента в больнице ходунками

              Главная тема


              Лукашенко идет к пирровой победе на выборах

              Особый случай


              Российский гонщик F1 отказался вставать на колени в знак протеста против расизма

              «они к этому шли»


              В СовФеде прокомментировали создание в США аналога ракетных двигателей РД-180

              Медицина и физиология


              Ученые раскрыли замедляющий старение продукт

              Видео

              «поставлена точка на i»


              Соловьев обнародовал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

              здоровье нации


              Русская деревня избавилась от повального пьянства

              новейшие вооружения


              В России ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

              грузовое сообщение


              Крымский мост полностью раскрыл свои преимущества

              до и после


              Андрей Манчук: Европа сливает Украину

              крупный скандал


              Анна Долгарева: В современном мире прав тот, кто якобы угнетен

              неподсудная «элитка»


              Сергей Мардан: Дело Серебренникова несет метастазы по всему организму общества

              викторина


              Как мировые лидеры выглядели в детстве?

              на ваш взгляд


              Как вы относитесь к вывешиванию флага ЛГБТ на здании посольства США?

              ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги

                 6 июля 2020, 05:32
              Фото: Alexander Pohl/ZUMA/
              Global Look Press
              Текст: Антон Никитин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Евросоюз намерен принять ряд новых мер для обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

              Еврокомиссар, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, отметила необходимость «тщательного соблюдения законов о конкуренции», а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов, передает ТАСС.

              Вестагер также высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в Евросоюзе. «Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», – констатировала еврокомиссар в интервью The Wall Street Journal.

              Напомним, в марте власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. В марте 2019 года ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

              В июне того же года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Штрафы для Facebook и Google собрались ввести и в России.

              В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

              В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............