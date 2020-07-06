ЕС собрался заставить американские IT-гиганты платить налоги

Евросоюз намерен принять ряд новых мер для обеспечения соблюдения норм антимонопольного законодательства крупными американскими компаниями, в том числе Google, Amazon и Facebook, а также гарантировать выплату ими налогов, заявила замглавы Еврокомиссии (ЕК) Маргрете Вестагер.

Еврокомиссар, отвечающая за вопросы конкуренции и развития цифровой экономики, отметила необходимость «тщательного соблюдения законов о конкуренции», а также выработки новых норм в этой сфере. Она подчеркнула, что компании, о которых идет речь, должны нести ответственность за публикацию на принадлежащих им сетевых ресурсах запрещенных материалов, передает ТАСС.

Вестагер также высказалась за более жесткое регулирование работы указанных корпораций в Евросоюзе. «Это целый комплекс вопросов. Он не покрывается лишь одним законодательным актом», – констатировала еврокомиссар в интервью The Wall Street Journal.

Напомним, в марте власти Франции оштрафовали Apple на рекордные 1,1 млрд евро за применение антиконкурентных методов при распространении своей продукции. В марте 2019 года ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

В июне того же года стало известно о планах США начать расследование против Amazon, Apple, Facebook и Google на предмет возможных нарушений антимонопольного законодательства. Штрафы для Facebook и Google собрались ввести и в России.

В июле 2018 года ЕК оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД