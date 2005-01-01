ЕК оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала корпорацию Google на 1,49 млрд евро за нарушение антимонопольных правил ЕС.

Так, ЕК пришла к заключению, что Google злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке, установив ряд ограничений в контрактах со сторонними веб-сайтами, которые не позволяли конкурентам Google размещать свои поисковые объявления на этих веб-сайтах, передает РИА «Новости».

«Google закрепила свое доминирующее положение в области поисковой рекламы и защитила себя от конкурентного давления, установив антиконкурентные договорные ограничения на сторонние веб-сайты. Это является незаконным в соответствии с антимонопольными законами ЕС. Недобросовестное поведение продолжалось более 10 лет и лишало другие компании возможности адекватно конкурировать и внедрять инновации, а потребителей – преимуществ конкуренции», – заявила еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргарет Вестагер.

Это уже третий штраф ЕК, выписанный американской компании. В июле 2018 года Еврокомиссия оштрафовала Google на 4,34 млрд евро за «нарушение антимонопольных правил ЕС» и «незаконные ограничения» для производителей Android-устройств и операторов мобильной связи.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем, поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в интернете.