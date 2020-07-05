Задержан второй подозреваемый в убийстве просившего убежища в Австрии россиянина

В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве просившего об убежище россиянина, им, по сообщениям СМИ, оказался выходец из Чечни.

Первый подозреваемый, 47-летний чеченец, был арестован ранее, пишет Oberösterreichische Nachrichten.

Суд избирает меру пресечения для второго подозреваемого. По первоначальной информации, он находился на месте преступления, и проходил по делу как свидетель, но после допроса полиции его статус сменился на подозреваемого.

Напомним, инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск). Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены. Российские дипломаты в Австрии начали проверку по этому сообщению.

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер сообщал, что 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший, также гражданин России.