Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

Посольство России в Австрии не получало обращений в связи с убийством гражданина России под Веной, дипломаты проверяют информацию, сообщили в воскресенье в дипломатическом ведомстве.

«Нам обращений не поступало. Проверяем информацию», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.

Ранее австрийское агентство печати APA сообщило, что просителя убежища из России застрелили в Австрии под Веной.

По данным австрийской газеты Оsterreich, стрелявший и убитый – выходцы из Чечни, эта информация не подтверждена.

Как отметил представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценеккер, 43-летний гражданин России был найден мертвым с огнестрельным ранением. Полиция начала розыск, и около 21.30 в районе Линце (Верхняя Австрия) был задержан 47-летний предполагаемый стрелявший, также гражданин России.

Напомним, инцидент произошел в субботу около 19.30 местного времени (18.30 мск). Полиция получила сообщение о стрельбе на улице Брюнерштрассе в городе Герасдорф-бай-Вин недалеко от Вены.