К бойкоту Facebook присоединился Совет раввинов Европы

Совет раввинов Европы (СРЕ) объявил бойкот Facebook из-за того, что социальная сеть, по их мнению, не препятствует распространению и разжиганию ненависти, сообщили в пресс-службе организации.

«Проявление антисемитизма, расизма и клевета – это не личное мнение, а предвестник преступления. Мы должны добиться, чтобы руководство социальной сети взяло на себя ответственность. Больно наблюдать, как мало делается сегодня, чтобы предотвратить разжигание и распространение ненависти в Facebook», – цитирует РИА «Новости» слова президента СРЕ, главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта.

По его мнению, антисемитские сообщения необходимо сразу удалять, а не заниматься проверкой в течение нескольких дней или недель. Такой подход необходим не для цензуры или ограничения свободы слова, а для предотвращения преступлений, уверен раввин.

Напомним, несколько корпораций высказали обвинения в адрес популярных соцсетей, включая Facebook, которые, как утверждается, не принимают необходимых мер против расизма. Корпорации в связи с этим заявили о приостановке размещения рекламы. Среди таких корпораций – Coca-Cola, Adidas, Ford, Unilever

Позднее в комиссию США по обеспечению равных возможностей при найме на работу подали жалобу на Facebook. На компанию пожаловались афроамериканец Оскар Венесзи, ранее занимавший должность менеджера, и два кандидата на трудоустройство, которых не взяли на работу в соцсеть.