Появились сообщения о госпитализации Хазанова

СМИ сообщили, что народный артист РСФСР Геннадий Хазанов госпитализирован.

По информации Пятого канала, Хазанов находится в кардиологическом отделении клиники с нестабильной стенокардией.

Напомним, в пятницу в СМИ появилась информация, что Хазанову потребовалась медицинская помощь. Позднее сам артист опроверг сообщения о прибывших к нему медиках и оказании ему скорой помощи.

Пятый канал при этом сообщает, что к артисту все же приезжала бригада скорой помощи, но тогда Хазанов отказался ехать в больницу.