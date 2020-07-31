Богатые американцы стали чаще покупать второе гражданство

Среди богатых граждан США стало популярно приобретение второго гражданства, поскольку из-за пандемии коронавируса многие страны до сих пор не пускают к себе обладателей американских паспортов, пишет The Washington Post.

На протяжении многих поколений американский паспорт предоставлял его владельцу возможность беспрепятственно путешествовать по многим странам мира. Однако пандемия коронавируса изменила эту ситуацию. В то время как страны вновь начали открывать свои границы, многие из них до сих пор не впускают к себе американцев, поскольку в США все еще продолжается вспышка коронавируса. Эти ограничения на въезд породили среди богатых жителей США набирающий обороты тренд – покупка второго паспорта, передает RT.

«Это ограничение мобильности привело ещё больше людей к осознанию преимуществ от наличия более чем одного паспорта», – заявил Арманд Артон, президент финансовой компании Arton Capital, специализирующейся на получении гражданства посредством инвестиций.

Данная фирма определяет этот процесс как «получение второго гражданства и паспорта путём инвестирования в экономику принимающей страны». Эти инвестиции могут поступать как в виде недвижимости и облигаций, так и в виде различных бизнес-инициатив.

По словам Артона, спрос на услуги его компании за последнее время вырос на 30-40%. Стоимость этих услуг варьируется от 100 тыс. долларов за гражданство страны Карибского бассейна до более чем 2 млн долларов за паспорт одной из европейских стран.

Как отмечает глава Arton Capital, если раньше американцы обращались к ним главным образом из-за налогов, то теперь, в разгар пандемии, мотивация изменилась. Часть клиентов пришли к ним, поскольку состоят в отношениях с партнером, имеющим гражданство другого государства, а из-за запрета на путешествия теперь не могут воссоединиться. Другая часть клиентов была обеспокоена тем, что политика США может неприятно отразиться на позициях американского паспорта в мире.

Однако, как указывает The Washington Post, этот метод не подойднт тем, кому необходимо в срочном порядке решить проблемы с выездом из США, поскольку новый паспорт можно получить лишь через некоторое время после подачи заявления на второе гражданство.

Тем временем российская академия наук и Национальная академия наук США подписали соглашение о сотрудничестве в исследованиях по новому коронавирусу.