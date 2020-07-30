Москва призвала ЕС отреагировать на водную и энергоблокаду Крыма со стороны Украины

Евросоюз снова обвинил Россию в «нарушениях международного права» вместо того, чтобы обратить внимание на антигуманные действия Киева, заявил заместитель директора департамента и печати МИД России Алексей Зайцев.

«Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы как раз наблюдаем со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», – передает РИА «Новости» слова Зайцева.

Он отметил, что Москва обратила внимание на заявления пресс-секретаря европейской внешнеполитической службы в связи с состоявшейся 20 июля церемонией закладки двух универсальных десантных кораблей на верфи в Керчи на Крымском полуострове.

«Рассматриваем его в качестве очередной попытки вмешательства во внутренние дела другого государства. Озвученные европейской внешнеполитической службой тезисы вновь демонстрируют неспособность трезво оценить сложившиеся в регионе реалии, а также безразличие к законным интересам и чаяниям жителей Крыма», – заявил Зайцев.

«Хотели бы подчеркнуть, что наша линия на укрепление оборонного потенциала российского флота призвана способствовать обеспечению там стабильности и безопасности», – добавил он.

Украина до 2014 года обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, однако после воссоединения полуострова с Россией подача воды по каналу была полностью прекращена Киевом.

Проблема с водоснабжением Крыма обострилась в этом году из-за сильнейшей за последние 150 лет засухи. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. Кроме того, в Крым направили уникальный российский самолет, при помощи которого можно обрабатывать воздушные массы для вызова осадков.

Кроме того, специалисты Севастопольского госуниверситета и НИИ сельского хозяйства Крыма обнаружили большой объем пресных вод в крымских горах.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что угрозы дефицита воды для большинства районов республики нет, однако в будущем необходимо искать новые источники водоснабжения.