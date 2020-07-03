Легендарный сардинский бандит исчез перед приговором Верховного суда

На Сардинии легендарный бандит Грациано Мезина про прозвищу Гратцианедду бесследно исчез из родного города Оргозоло за несколько часов до вынесения приговора по его делу Верховным кассационным судом Италии.

В четверг около полуночи стало известно, что высшая судебная инстанция Италии отклонила ходатайство адвокатов 78-летнего Мезины. Таким образом, вынесенное в 2018 году решение апелляционного суда города Кальяри, приговорившего преступника к 30 годам тюрьмы за организацию международного наркотрафика, вступило в законную силу, передает РИА «Новости».

При этом вердикт Верховного суда до сих пор не обнародован, и защитники Мезины утверждают, что не получали из Рима никакого официального уведомления.

Сам же Мезина не стал дожидаться объявления окончательного приговора: в четверг впервые за последний месяц он не пришел отметиться в отделение карабинеров Оргозоло и бесследно исчез.

«Мы не имеем никаких сведений от Мезины. У него нет телефона», – заявила его адвокат Мария Луиза Верньер.

Всего Мезина провел за решеткой около 40 лет. За свою жизнь он совершил 22 побега из мест лишения свободы, причем десять удачно. Его побеги на Сардинии овеяны многочисленными легендами. Известно, например, что из тюрьмы преступник зачастую сразу устремлялся в родной Оргозоло, где его всегда ждали влюбленные женщины.

Кроме того, существует версия о том, что в конце 1960-х годов Гратцианедду во главе полукриминальных партизанских отрядов собирался совершить антиправительственный мятеж на Сардинии, превратив ее в «Остров Свободы» по кубинского образцу.

Мезина неоднократно организовывал нападения на полицейских и военных, ограбления и похищения богатых людей с целью получения выкупа. В 1992 году он выступил в роли посредника между итальянскими властями и преступниками, похитившими семилетнего Фарука Кассама, который был сыном управляющего престижным отелем на Изумрудном побережье Сардинии. Многие детали этой истории до сих пор не известны, но сам Мезина утверждал, что за голову ребенка тогда был заплачен 1 млрд лир.

В 1993 году бандит был вновь арестован после обнаружения у него арсенала оружия. За свои многочисленные преступления Мезина в итоге был приговорен к пожизненному тюремному заключению.

В 2003 году он подал прошение о помиловании, которое полтора года спустя было удовлетворено президентом Италии Карло Адзелио Чампи. Из тюрьмы он вернулся в Оргозоло, где начал работать гидом, рассказывая туристам о своих легендарных преступлениях и побегах.

Планировалось даже его участие в одном из популярных телевизионных реалити-шоу, однако сардинские правоохранители установили, что Мезина организовал подпольную организацию, занимавшуюся международным наркотрафиком. В июне 2013 года он снова был заключен под стражу.

В декабре 2016 года суд Кальяри приговорил преступника к 30 годам лишения свободы, отменив прежнее решение о помиловании. В 2018 году решение суда первой инстанции подтвердил апелляционный суд. Из-за особенностей итальянского правосудия в июне 2019 года Мезина вновь вышел на свободу и под домашним арестом ожидал окончательного приговора Верховного суда Италии.

Вердикт был вынесен в четверг, но прибывшие в дом бандита карабинеры там его не обнаружили. По информации местных СМИ, правоохранительные органы Сардинии в данный момент проводят вширокомасштабную операцию по розыску преступника.

Напомним, известность своими побегами из тюрьмы приобрел также мексиканский наркобарон Гусман Лоэра, прозванный Коротышкой. В июле суд в США приговорил его к пожизненному заключению.

Другой мексиканский наркоторговец, Клаувину да Силва, прославился, когда попытался бежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью. Преступник надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку, но слишком нервно вел себя на выходе из тюрьмы, чем привлек внимание охраны. В итоге сбежать да Силве не удалось.