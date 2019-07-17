Наркобарону Коротышке вынесен приговор

Суд в США приговорил мексиканского наркобарона Гусмана Лоэра по прозвищу «Коротышка» к пожизненному заключению.

Обвинения, связанные с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств в отношении Коротышки были выдвинуты сразу несколькими штатами, среди которых Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк.

Однако Коротышка свою вину в управлении одним из самых крупных в мире наркокартелей «Синалоа» не признал, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на USA Today.

Отмечается, что защита Лоэра ходатайствовала в суд США о пересмотре дела и проведении нового судебного процесса из-за того, что на решение присяжных могли повлиять новости о Коротышке, однако суд США это отклонил.

Накануне вынесения приговора телеканал NBC сообщал, что американские прокуроры просили суд приговорить наркобарона к пожизненному тюремному заключению. А сторона обвинения просила приговорить мексиканца к пожизненному сроку в тюрьме особого режима и добавить к нему еще 30 лет тюремного заключения.

Также сообщалось, что суд Мексики не поддержал требование адвокатов Коротышки вернуть его на родину из США.

Напомним, Коротышка был задержан 8 января 2016 года вскоре после того, как он дал интервью журналу Rolling Stone (которое и помогло на него выйти).

СМИ сообщали, что его удалось задержать благодаря его романтической переписке с 43-летней актрисой Кейт дель Кастильо.

Коротышка уже в третий раз попадает в руки правоохранительных органов – до этого дважды ему удавалось сбежать. В январе 2017 года он был экстрадирован в США.