Бразильский наркоторговец Коротышка найден мертвым в тюрьме

Наркоторговец Клаувину да Силва, прославившийся попыткой сбежать из бразильской тюрьмы, переодевшись в собственную дочь, найден мертвым, сообщают СМИ.

Преступника, который известен под кличкой Коротышка, нашли мертвым через три дня после попытки побега. Администрация тюрьмы в Рио-де-Жанейро сообщила, что наркоторговец расстался с жизнью без чужой помощи.

Его тело нашли в одиночной камере. Да Силве было 42 года, пишет «Фонтанка» со ссылкой на Би-би-си.

Он прославился, когда попытался бежать из тюрьмы, притворившись своей дочерью. Преступник надел парик, силиконовую маску, очки и розовую майку, но слишком нервно вел себя на выходе из тюрьмы, чем привлек внимание охраны. В итоге сбежать да Силве не удалось.

Наркоторговец был приговорен к 73 годам и 10 месяцам заключения.