США захотели сократить число китайских дипломатов

Взгляд
29 июля, среда  |  Последнее обновление — 18:11  |  vz.ru
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Китай нашел деликатес в российских курах

Китайцы дорого покупают ту часть курицы, которая в России мало кому нужна Александр Рюмин/ТАСС
Россия совершила настоящий рывок на рынке мяса птицы: от импорта «ножек Буша» до экспорта собственной продукции в Китай. Путь к завоеванию китайского рынка был долгим и непростым: переговоры шли целых семь лет, в них участвовали даже первые лица двух государств. При этом Россия оказалась дважды в выигрыше – Китаю оказались нужны те части птицы, которые у нас никто не ест. Подробности...
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Киев захотел вернуть Крым по прибалтийскому сценарию

Украина продолжает искать способы оспорить итоги референдума 16 марта 2014 года Руслан Шамуков/ТАСС
Украинский МИД подготовил секретный документ по возвращению Крыма. Одновременно экс-глава ведомства Павел Климкин предложил превратить Крым в «проблему для России» и вернуть его по прибалтийскому сценарию. В Москве предупреждают, что эти действия будут преследоваться по закону. Что кроется за новой стратегией Киева и есть ли в ней реальная угроза? Подробности...
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Ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России

Министерство обороны РФ/РИА Новости
«Летающий Чернобыль» – так обозвал спецпосланник президента США Марк Биллингсли российскую ядерную крылатую ракету «Буревестник». Понятно, почему Вашингтон недоволен новейшим российским оружием. Однако значение этой ракеты далеко выходит за военные рамки. В перспективе данная разработка способна вернуть России лидерство в освоении космоса. Подробности...
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Польша напрасно прячет новые F-35 от России

COVER Images/ZUMA/Global Look Press
Варшава отказалась от планов размещения американских истребителей F-35 Lightning II близ российских рубежей. По данным прессы, командование предпочло для этого авиабазу, соседствующую с Германией, а главным аргументом стала опасность шпионажа со стороны России. Впрочем, не исключено, что польское командование просто боится слишком быстро потерять истребители от контрудара России в случае конфликта. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента Зеленского REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Наши дети научились платить

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мне казалось это несколько удивительным – покупать, когда можно взять бесплатно. Но сын отвечал просто – мне так больше нравится. Недавно болтали с коллегами-сценаристами, у которых дети помладше, подростки. И снова с некоторым удивлением и даже легким стыдом поняли, что наши дети другие. Подробности...

Двенадцать советов для переболевших коронавирусом

Павел Данилин, политолог
Учитывая, что у меня было тяжелое течение, следует сказать, что все в целом не так плохо, как могло быть. Но и не так хорошо, как я бы хотел. Подробности...

Зеленскому надо стать Путиным

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Правда о Майдане не выгодна абсолютно никому, поскольку она потребует полной ревизии всей логики событий за последние шесть лет. Поэтому на разоблачения Жвании не будет никакой общественной реакции. Она просто опасна для украинского олигархата. Подробности...
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Китай повысил ставки в борьбе с США

Конфликт Баку и Еревана дошел до Москвы

Зеленский разрушил украинский миф

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В Петербурге прошел морской парад в честь Дня ВМФ

В День ВМФ на Неве и в акватории Кронштадта прошел главный военно-морской парад страны.<br> Российский флот оснащен уникальными образцами вооружения и спецтехники, констатировал присутствовавший на параде верховный главнокомандующий Владимир Путин.<br>На параде были продемонстрированы новые приобретения ВМФ. Среди них – большой десантный корабль «Петр Моргунов» (на фото), спущенный на воду всего два года назад представитель нового проекта 11711, предназначенный для высадки десанта, транспортировки боевой техники и оборудования
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Коллекцию редких машин конфисковали в Италии за неуплату налогов

Финансовая гвардия Италии конфисковала у жителя Генуи коллекцию дорогих автомобилей за неуплату налогов на 4,5 млн евро. 17 автомобилей были переданы в Национальный автомобильный музей в Турине
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Кому наиболее выгодна смена президента в Белоруссии?
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В какую из трех открытых для поездок россиян с 1 августа стран вы готовы поехать?
  • В Великобританию

  • В Танзанию

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  • Пока останусь в России
Надо ли выполнять требования террористов для спасения жизни людей?
  • Да, все требования

  • Это зависит от требований

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    США захотели сократить число китайских дипломатов

    29 июля 2020, 17:58

    Текст: Ксения Панькова

    Руководство США готовит требование о сокращении числа китайских дипломатов в стране – до уровня числа американских представителей в Китае, сообщает газета Washington Times со ссылкой на высокопоставленные источники в Госдепартаменте.

    «К 1 августа мы хотим установить взаимно соответствующие уровни (числа дипломатов) и въезда», – передает РИА «Новости» заявление источника, сообщившего решение, которое, как ожидается, будет официально объявлено на этой неделе.

    По его словам, сокращение числа дипломатов КНР, в частности, призвано снизить нагрузку на ФБР, почти 2 тыс. сотрудников которого в последние месяцы заняты расследованием деятельности китайских шпионов и их агентов.

    Точное число китайских дипломатов в США неизвестно, отмечает газета. По данным Госдепа, в китайском посольстве в Вашингтоне аккредитованы 245 сотрудников, также дипломаты из Китая работают в консульствах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Лос-Анджелеса и Чикаго.

    Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне и решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

    Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, после этого в здание вошли американские чиновники.


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