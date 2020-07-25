Сотрудники консульства КНР освободили закрытое в США диппредставительство

Китайские дипломаты освободили закрытое по требованию США генконсульство КНР в Хьюстоне, в здание вошли американские чиновники.

Газета Houston Chronicle сообщает, что незадолго до 16.00 по местному времени (00.00 мск), когда китайские дипломаты должны были покинуть здание, полиция Хьюстона перекрыла территорию рядом со зданием. Через некоторое время три фургона отъехали от генконсульства, два из них были с дипломатическими номерами, передает РИА «Новости».

Спустя 40 минут после установленного для закрытия консульства времени мужчина, который, вероятно, является представителем госдепа США, и еще несколько человек вошли в здание.

Агентство Reuters сообщало, что несколько человек, которые могли быть американскими чиновниками, были замечены возле китайского консульства в Хьюстоне при попытке силой открыть заднюю дверь здания.

По данным Houston Chronicle, чиновникам все же удалось войти в здание через небольшую заднюю дверь.

Ранее США потребовали от Китая закрыть генконсульство КНР в Хьюстоне. В тот же день США решили закрыть американское консульство в китайском Ухане.

В МИД России требование Вашингтона о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне объяснили тем, что Пекин «не прогибается под неправовые действия США».