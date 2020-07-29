Турция собралась «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости С-400 и F-35

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил о готовности Анкары «устранить обеспокоенность» США из-за несовместимости американских истребителей пятого поколения F-35 и российских зенитных ракетных систем С-400.

«Турция продолжала производить ключевые компоненты для F-35, несмотря на пандемию и исключение ее из числа стран – участников проекта по их созданию», – заявил Акар, передает ТАСС.

Он добавил, «что Турция является не клиентом в программе по производству F-35, а партнером». «Мы готовы с технической точки зрения устранить обеспокоенность Соединенных Штатов по вопросу несовместимости С-400 и F-35», – отметил министр.

Во вторник сообщалось, что системы противовоздушной обороны С-400 «Триумф» были поставлены Турции за 2,5 млрд долларов, а в настоящее время прорабатывается возможность поставки второй партии систем ПВО.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, законопроект по введению санкций против Турции за покупку российских комплексов С-400 стал новой причиной ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой. Турция ранее предупреждала, что в случае подобных действий будет готова закрыть свои военные базы для американцев. А это может оказаться серьезным ударом для позиций США на Ближнем Востоке.