Спасатели опровергли обнаружение пропавшего в Бурятии Ан-2

Информация о том, что обнаружен Ан-2, пропавший больше недели назад в Бурятии, не соответствует действительности, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном отряде.

«Информация ошибочная, поиски продолжаются, не нашли. Это (найдено) старое разрушенное судно», – сообщил источник РИА «Новости».

Напомним, 19 июля в региональном главке МЧС сообщили, что в Бурятии не выходит на связь самолет Ан-2, на борту которого находятся шесть человек.