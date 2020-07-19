Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

В Бурятии не выходит на связь самолет Ан-2, на борту которого находятся шесть человек, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Самолет авиакомпании «Феникс» вылетел из населенного пункта Кырен. Как сообщили в МЧС, «точный маршрут следования не известен». На борту самолета находятся два члена экипажа и четыре пассажира. В 20.21 мск поступила информация о том, что самолет «своевременно не вышел на связь», передает ТАСС.

Из Иркутска для поиска Ан-2 вылетел самолет Ан-26 авиакомпании «Ираэро». Позднее к нему присоединится еще один Ан-2 «Феникса».

По предварительным данным, пропавший Ан-2 проводил химическую обработку полей.

Отмечается, что самолет вылетел без одобренной заявки, передает РИА «Новости».

Как следует из данных координационного центра по поиску бортов в Новосибирске, Ан-2 может находиться на территории Иркутской области.

Неделю назад Ан-2 разбился в Нижегородской области. На борту находились два человека, один из них погиб.

Напомним, по планам Минпромторга, в перспективе «кукурузник» Ан-2 заменит новая модель регионального самолета, пассажировместимостью от девяти до 14 человек. Серийное производство нового легкого самолета на замену Ан-2 планируется начать в 2023 году.