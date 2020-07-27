Facebook подала в суд на ЕС

В Европейский суд общей юрисдикции подан иск Facebook против ЕС, сообщили источники.

Facebook обвинила ЕС в том, что его регуляторы в рамках антимонопольных расследований запрашивали данные, предоставление которых могло нарушить конфиденциальность личной информации сотрудников, передает ТАСС со ссылкой на Financial Times.

Поясняется, что ЕС требовал предоставить все документы, где встречались ключевые слова и фразы, например «большой вопрос», «бесплатно», «не подходит для нас», «отключение».

Компания считает, что ЕС хочет получить информацию, часть которой касается только личных данных сотрудников, включая медицинские и финансовые документы.

Слушание может состояться уже в сентябре.

Напомним, ЕС подозревает Facebook в использовании агрессивного маркетинга для получения преимущества на рекламном рынке.

ЕС считает, что необходимо более жесткое регулирование работы американских IT-гигантов.