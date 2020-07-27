Сафронова поместили на карантин в СИЗО из-за подозрения на коронавирус

У арестованного по делу о госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова взяли тест на коронавирус, он изолирован в столичном СИЗО «Лефортово», сообщила член столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.

«У него (Сафронова) взяли тест. Его изолировали в СИЗО с подозрением на коронавирус», – передает РИА «Новости» ее слова.

Напомним, Сафронова задержали 7 июля по подозрению в госизмене из-за работы на одну из спецслужб НАТО. Он арестован «на срок один месяц и 30 суток» и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.

СМИ со ссылкой на источник в разведывательном сообществе заявляли, что Сафронов неоднократно встречался с гражданином Чехии Мартином Ларишем, который является кадровым сотрудником чешских спецслужб. При этом адвокат Иван Павлов сообщил, что Лариш не фигурирует в деле. Сам Лариш отрицает свою связь со спецслужбами.

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