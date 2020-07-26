Мясников назвал ключевые параметры здоровья

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил основные критерии, определяющие здоровье человека.

По словам специалиста, это артериальное давление, уровень холестерина в крови, показатель сахара и объем талии. Именно этот «смертельный квартет» помогает определить риск таких опасных заболеваний, как инсульт или инфаркт, диабет и даже вероятность развития онкологии, передает телеканал «Россия 1».

Мясников отметил, для мужчин объем талии не должен превышать 102 сантиметра, для женщин – 88 сантиметров. Он добавил, что куда внимательнее толстых к этому критерию должны относиться худые люди с большим животом.

Ранее Мясников раскритиковал идею продления дистанционного обучения.