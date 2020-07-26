Мясников выступил против дистанционного обучения

Врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал идею продления дистанционного обучения.

Мясников заявил, что уровень образования «упал ниже критической отметки», а также подчеркнул, что детям необходимо развивать «навыки «межвидового» общения».

«И подерутся во дворе, и девочку за косичку дернет, а потом и записочку напишет. Дома, глядя в компьютер, и правда в трансвеститы потянет», – заявил он в Telegram.

Кроме того, он указал, что родителям придется уходить с работы, чтобы приглядывать за детьми.

Оценивая риски очной формы обучения в школах, специалист подчеркнул, что дети практически не болеют COVID–19. При этом от бессимптомных носителей вирус гораздо менее опасен, поэтому детей иногда называют «живыми вакцинами», передает РИА «Новости».

По его словам, «ВОЗ вообще засомневался про возможность передачи коронавируса от бессимптомных носителей».

Мясников указал, что родители школьников обычно моложе 40 лет, «процент тяжелых случаев у них менее 1%», а «при самых плохих раскладах и они получат максимум ОРЗ». Для бабушек и дедушек, живущих в семье, риск заражения и так есть от домочадцев, сказал он.

Напомним, в июне врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что технология перевода школьников на онлайн-обучение, протестированная этой весной из-за пандемии коронавируса, будет использоваться в период вспышек простудных заболеваний.

В совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вице-спикер палаты Андрей Турчак заявил, что большинство российских школ и вузов оказались технически не готовы к дистанционному обучению.

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