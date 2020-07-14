В Совфеде заявили о неготовности большинства школ и вузов к дистанционному обучению

Большинство российских школ и вузов оказались технически не готовы к дистанционному обучению, заявил в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации вице-спикер палаты Андрей Турчак.

«В настоящее время только одна четверть из 40 тысяч российских школ имеет информационную инфраструктуру, полностью готовую к проведению дистанционного образования», – передает «Интерфакс» слова Турчака, отметившего, что сейчас школы подключают к широкополосному интернету, но ведь нужны еще и компьютеры. Он напомнил, что до сих пор остаются населенные пункты вообще без доступа к интернету.

По его словам, в период самозизоляции посещаемость российских образовательных интернет-ресурсов увеличилось в 20 раз. Сайты часто просто зависали, не хватало мощности серверов.

«Информационная инфраструктура большинства вузов также оказалась не готова к полному переводу учебного процесса в онлайн», – добавил он.

Негативную роль сыграло несовершенство национальных цифровых платформ и сервисов, которые используют школы и вузы, а также дефицит современных онлайн-курсов, отметил Турчак.

Он предложил определить стандарты для разработки онлайн-курсов и запустить отдельную программу стимулирования их создания, вовлекая максимально широкое число представителей научных и образовательных организаций.

При этом вице-спикер назвал дистанционное образование вспомогательным инструментом, который «ни в коем случае не заменит традиционное образование».

Между тем министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что только 25% российских школ обеспечены качественным интернетом и готовы к дистанционному обучению на хорошем уровне.

«У нас 25% школ готовы, можно сказать, к такому хорошему, качественному дистанционному обучению. Остальные школы нуждаются в поддержке», – передает ТАСС слова Кравцова, отметившего, что ведомство проверило оснащение 40 тыс. образовательных учреждений.

Напомним, в июне врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что технология перевода школьников на онлайн-обучение, протестированная этой весной из-за пандемии коронавируса, будет использоваться в период вспышек простудных заболеваний.