Дзюба бросил шорты в фанатов после победного матча

В Сети появилось видео, на котором капитан «Зенита» Артем Дзюба, принесший победу своему клубу, снял шорты перед фанатами и бросил их им на трибуну.

Уже после награждения спортсмен проходил мимо трибун, и болельщики стали просить отдать им «рабочую футболку». Однако Дзюба, идущий в золотой футболке победителя, ответил фанатам, что ее уже забрали, после чего снял шорты и бросил в фанатов, опубликовал видео телеканал Рен ТВ.



Таким образом, оставшийся в футболке и трусах Дзюба проследовал в подтрибунное помещение.

Напомним, в субботу «Зенит» победил в матче с подмосковной командой «Химки» в четвертый раз в истории завоевал Кубок России по футболу. После матча игроки петербургской команды случайно разбили Кубок.

«Зенит» также досрочно стал чемпионом России по футболу сезона-2019/20.