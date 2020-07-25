Бывшая жена Элтона Джона потребовала у него 3 млн фунтов за нарушение условий развода

Рената Блауэл, экс-супруга британского музыканта Элтона Джона, предъявила ему иск на 3 млн фунтов стерлингов, утверждая, что он нарушил их бракоразводное соглашение, включив ее в свои мемуары и биографический фильм «Рокетмен».

Блауэл подала в суд на 73-летнего музыканта за «неоднократные и вопиющие» нарушения соглашения, которое пара подписала в 1988 году после четырехлетнего брака, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Daily Telegraph.

Документ включал пункт, запрещающий кому-либо из них обсуждать свой брак или причины развода.

Юридическая команда Блауэл утверждает, что она пыталась после развода скрыть свою жизнь от общественности, включая изменение имени и внешности, однако подробности ее жизни и развода с певцом были раскрыты в фильме и мемуарах: «В результате вышеуказанных нарушений (ее) право на частную жизнь было нарушено (...) Она и ее брак стали предметом пристального внимания и обсуждения прессы».

Блауэл потребовала судебный запрет, чтобы предотвратить раскрытие информации в будущем, а также покрытие ущерба, который составляет около 3 млн фунтов стерлингов.

При этом сторона певца отрицает нарушение соглашения, утверждая, что подробности в книге, фильме и одной публикации в Instagram являются общедоступными и что договор «распространяется только на личные и конфиденциальные темы».

Блауэл заявила, что предполагаемые нарушения привели к возобновлению внимания к ее жизни, что привело к серьезным психологическим последствиям.

Напомним, в 2019 году вышел фильм об Элтоне Джоне «Рокетмен». В России убрали сцены гомосексуального секса, сохранив саму линию однополых любовных отношений, употребления наркотиков и алкоголя. Музыкант обиделся на удаление сцен из фильма.