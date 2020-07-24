Представлен макет первой российской многоразовой ракеты легкого класса «Крыло-СВ»

Макет первой российской крылатой многоразовой ракеты «Крыло-СВ» представлен в военном технополисе «Эра».

Макет чуть выше человеческого роста, выкрашен в белый и голубой цвета. На ракете красуются логотипы Фонда перспективных исследований (ФПИ), «Роскосмоса», Объединенной авиастроительной корпорации и головного научного института ракетно-космической отрасли России ЦНИИмаша, передает РИА «Новости».

Напомним, в конце февраля научно-технический совет Фонда перспективных исследований (ФПИ) начал разработку летного демонстратора первой российской многоразовой ракеты-носителя «Крыло-СВ».

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