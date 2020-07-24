Минздрав назвал процент летальности коронавируса в России

Летальность коронавирусной инфекции в целом по России составляет 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, выступая на третьем совещании министров здравоохранения государств – членов ШОС в формате видеоконференции.

«Основной задачей было сохранение жизней граждан, летальность составила 1,62%. Это один из самых низких показателей в мире, но нам дорога каждая жизнь, и поэтому специалисты-медики работают и в круглосуточном режиме спасают жизни граждан», – передает ТАСС слова Мурашко.

Министр добавил, что сейчас идет работа над восьмой версией временных методических рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, которое вызывает коронавирус, также над обновлением рекомендаций по реабилитации пациентов. Он подчеркнул, что за все время борьбы с вирусом в России не было ни одного случая отказа в оказании медпомощи из-за дефицита мест в больницах.

«Мы не имели проблем и дефицита реанимационного оборудования. Не было ни единого случая отказа в оказании медицинской помощи в связи с дефицитом либо коечной сети, либо мест в реанимации», – подчеркнул Мурашко.

Кроме того, по его словам, все препараты, использовавшиеся для лечения коронавирусной инфекции, тестировались как in vitro, так и in vivo, а для блокировки цитокинового шторма за короткое время было выпущено несколько отечественных препаратов.

«Мы идем по пути формирования фармацевтически управляемой ситуации. В первую очередь с акцентом на профилактические мероприятия», – пояснил он.

Напомним, за последние сутки в России выявлено 5811 новых случаев коронавируса в 84 регионах», при этом из них 25,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 154 летальных исхода, полностью выздоровели 8 тыс. 444 человека.

Всего в России выявлено 800 тыс. 849 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 тыс. 46 летальных исходов, выздоровели 588 тыс. 774 человека.

Накануне, 23 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5848. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 37.

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