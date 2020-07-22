В России подтвердили 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 789 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5862 новых случая коронавируса в 83 регионах», из них «25,9% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число случаев в Москве – 638, Свердловской области – 234, Ханты-Мансийском АО – 221.

За сутки зафиксировано 165 летальных исходов, полностью выздоровели 9 тыс. 669 человек.

Всего в стране выявлено 789 тыс. 190 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 12 тыс. 745 летальных исходов, выздоровели 572 тыс. 53 человека.

Накануне, 21 июля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5842. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 20.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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