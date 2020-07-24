Трамп увязал создание Космических сил США с опасениями по поводу России и Китая

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в эфире телеканала Fox News, что принял решение о создании Космических сил США, поскольку опасался, что Китай и Россия будут ключевыми игроками в космосе.

Говоря о ранее предпринятых шагах, глава Белого дома отметил: «Еще одно наше достижение – это Космические силы США», передает ТАСС.

«Я даже не говорил об этом во время предвыборной кампании. Позже, став президентом, я понял, что мы нуждаемся в этом, поскольку Китай и Россия собирались играть доминирующую роль в космосе», – заявил Трамп.

По словам главы американской администрации, он не мог допустить такого развития событий. «А теперь мы будем играть доминирующую роль. Они не очень рады тому, что мы создали Космические силы», – заявил американский лидер.

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.

Ранее Россия обвинила США в милитаризации космоса.

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