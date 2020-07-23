Песков заявил о неуместности разговоров о централизации управления в России

Российские регионы обладают целым комплексом полномочий, в связи с чем неуместно говорить о централизации управления в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Регионы обладают целым комплексом полномочий, которые, кстати говоря, были расширены на фоне кризиса, связанного с коронавирусом. Поэтому здесь мы не говорим о какой-то централизации», – передает его слова РИА «Новости».

У Пескова спросили, как он относится к лозунгам в ряде регионов с просьбой к Москве не вмешиваться во внутренние дела субъектов Федерации. На это он ответил, что это «модное направление для представителей квазиоппозиции», которые «не прочь пошуметь», однако не нужно обобщать ситуацию.

«В целом это эмоциональная реакция, разумеется. Речь идет о бывшем губернаторе региона (Хабаровского края), который пользовался популярностью в своем регионе. Но, тем не менее, произошла нестандартная чрезвычайная ситуация, когда против него были выдвинуты обвинения причастности к тяжкому преступлению. Конечно это повод для весьма острой эмоциональной реакции. Вот этим мы и объясняем», – разъяснил Песков.

Напомним, президент Владимир Путин в период распространения коронавируса расширил полномочия губернаторов.

Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом.