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Новая сделка ОПЕК+ с Россией и США может стать спасением для нефтиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
Россия готова пойти на сокращение добычи нефти, но только вместе с двумя другими крупнейшими игроками – ОПЕК и Соединенными Штатами. Москва справедливо полагает, что без участия Америки любые договоренности других стран-производителей нефти не смогут изменить ситуацию на мировом рынке. Главная интрига в том, станут ли США участвовать в международном картеле, чего они никогда раньше не делали?  Подробности...
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В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

Разнообразие России так же важно, как и ее единствоФото: Станислав Красильников/ТАСС
Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым. Подробности...
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Как совместить борьбу с коронавирусом с интересами экономики

Курьеры остаются частью кровеносной системы российской экономики даже в период угрозы пандемииФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
«Ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно». Эти слова президента России как нельзя лучше иллюстрируют необходимость взвешенно подходить к эпидемиологическим ограничениям. В каких случаях эти ограничения явно излишни? Подробности...
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Мадуро начал подготовку к войне с США

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о мобилизации национальной артиллерии для отпора США. Ранее Дональд Трамп начал военную кампанию против наркокартелей Южной Америки и объявил о переброске военной техники в регион. Мадуро полагает, что данная операция проводится для организации госпереворота в Венесуэле и его свержения. Стоит ли ждать появления на карте новой горячей точки? Подробности...
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К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Пандемия показала превосходство российской медицины в мире

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Перестаньте повторять мантру про «цифровой лагерь»

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              В борьбе против вируса Путин использовал силу федерации

              Разнообразие России так же важно, как и ее единство   5 апреля 2020, 10:46
              Фото: Станислав Красильников/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Решение Владимира Путина о наделении губернаторов дополнительными полномочиями по определению режима борьбы с коронавирусом на подчиненной им территории уже пытаются трактовать как удар по единству страны. На самом деле, сила федерации в том, чтобы сочетать единство и вертикаль власти с учетом региональной специфики. А в борьбе с коронавирусом именно региональный уровень становится ключевым.

              В объявленный президентом Путиным нерабочий месяц губернаторы получат новые полномочия и будут определять, какой именно режим борьбы с коронавирусом вводить на территории региона или его части. От их оценки ситуации будет зависеть как введение режима самоизоляции, так и закрытие или открытие тех или иных предприятий. Понятно, что все эти меры они будут принимать в координации с федеральным центром. И на совещании с членами Совбеза в пятницу Владимир Путин специально подчеркнул, что на руководителях регионов лежит особая ответственность, а федеральные чиновники должны оказывать им все необходимое содействие:

              «Вы знаете, что в соответствии с моим указом им предоставлены дополнительные возможности. В этой связи прошу вас – и передайте это, пожалуйста, всем вашим сотрудникам, в том числе и в регионы Российской Федерации, на места – губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы, и все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации».

              Главы регионов и так являются частью единой вертикали государственной власти. Будучи избранными народом руководителями, они при этом могут быть отправлены в отставку президентом. Но главное, что они являются старшими должностными лицами на своих территориях. Наделение их дополнительными полномочиями уже вызвало целый ряд «пророчеств» со стороны тех, кто в любом событии ищет повод для разброда и шатания внутри российской власти.

              «Почему нет единого режима борьбы с коронавирусом по всей стране? Кремль боится ответственности за принимаемые жесткие меры и будущий экономический кризис – и перекладывает ее на губернаторов! А те не привыкли ничего сами решать – или привыкли только закручивать гайки. Вот и сейчас – регионы начинают огораживаться друг от друга, это еще больше ударит по экономике – и все кончится голодными бунтами и массовыми репрессиями!».

              Подобные рассуждения не редкость в политизированной оппозиционной столичной среде – предрекать федерации проблемы из-за нынешних событий. Между тем, решение Кремля о предоставлении губернаторам права самим решать, что делать в регионе, не просто абсолютно правильное, но и единственно верное и не имеет никакого отношения к ослаблению федерального центра.

              Россия настолько огромна и разнообразна, что ситуация с распространением коронавируса в ней так же сильно отличается от региона к региону. И одинаковое для всех решение, причем неважно, мягкое (разрешить работу всем и отказаться от самоизоляции) или жесткое (посадить всех на карантин и закрыть все и вся) было бы опасным и глупым. Президент в пятницу говорил и об этом:

              «Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно. Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах.

              Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?... Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует».

              Решения будут приниматься на местах и все уровни власти должны работать слаженно, как единый механизм. Владимир Путин, предлагая в январе в ходе конституционной реформы вписать местное самоуправление в единую вертикаль публичной власти, еще не знал о предстоящем испытании коронакризисом, но сейчас по сути вся власть уже будет работать в этом режиме:

              «Сегодня, в условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, значительная часть нагрузки будет находиться в регионах, нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным... Нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними. На сегодняшний день взаимодействие между различными уровнями управления является одной из ключевых задач».

              Те из губернаторов, кто не чувствует в себе сил справиться с ситуацией – или уже давно готовился к отставке – сейчас будут сменены. В четверг, накануне или сразу же после выступления Путина, ушли в отставку главы трех регионов.

              Но коронакризис станет проверкой для всего губернаторского корпуса – и для той кадровой политики, которую проводил Кремль в регионах.

              За последние восемь лет сменилось абсолютное большинство глав регионов – теперь это не ставленники местных кланов, представители олигархических групп или талантливые демагоги. Кадровая работа по подготовке региональных руководителей, перемещение при передвижении по карьерной лестнице по горизонтали и вертикали (в том числе регион-федеральный центр-регион), повышение ответственности за подчиненных и борьба с коррупцией – все это позволило сформировать в стране в целом профессиональный губернаторский корпус.

              Понятно, что всегда есть определенная кадровая региональная специфика, в том числе и в некоторых национальных республиках. Но если до начала нулевых в целом ряде регионов была распространена законодательная самодеятельность (масса законов и подзаконных актов, противоречащих федеральному законодательству), то уже к середине первого десятилетия этого века Владимир Путин с помощью полпредов навел порядок в региональном законодательстве. Сейчас в России нет ни политической, ни правовой почвы для сепаратизма, не говоря уже о том, что экономика выстроена и организована, и функционирует на гораздо более здоровых принципах.

              В условиях чрезвычайной (по сути, а не по статусу) ситуации региональные власти, естественно, могут совершать и уже совершают какие-то ошибки – запрещать то, что не нужно запрещать, ограничивать там, где в этом нет нужды, вводить штрафы, нарушающие права граждан. Кто-то будет излишне перестраховываться - кто-то, наоборот, оставаться неоправданно беспечным. Но как федеральные структуры в регионах, так и правительство России, и надзорные органы будут контролировать действия региональных властей – и отменять или корректировать ошибочные решения.

              Очень важно делать это быстро, но не нужно видеть в этих ошибках злой умысел или тем более сепаратизм, как и не нужно бояться ослабления единства страны в результате усиления полномочий губернаторов. Федерация сильна своей разнообразностью и умением делегировать полномочия на места в сочетании с сильным федеральным контролем и двойной ответственностью региональных властей: перед их избирателями и президентом. Сила федерации – и в быстром реагировании на меняющуюся и тем более на чрезвычайную ситуацию.

              Любой кризис не только является стресс-тестом для всех структур власти как таковой, но и дает огромный опыт работы в экстремальных условиях. Коронакризис покажет как сильные стороны нашей модели управления федерацией, так и ее тонкие места. Одним из них, как уже отмечалось, был разрыв между местным самоуправлением и государственной властью в виде федеральной и региональной. Этот разрыв был заложен в Конституции 1993 года, но Владимир Путин постепенно устранял его все последние годы. Предложенные им в январе поправки к Конституции сильно уменьшали этот разрыв и на уровне законодательства – теперь все понимают, насколько своевременно это было.

              По итогам коронакризиса, несомненно, будут внесены поправки и в различные законы, касающиеся взаимоотношений разных уровней власти – как бы они не назывались, работать они должны как единый механизм что в кризисной, что в обычной ситуации. 


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