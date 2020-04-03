Путин призвал регионы не ограничивать экономическую деятельность «под одну гребенку»

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Коронавирус дает неожиданную надежду российскому авиапрому

Тысячи самолетов внезапно оказались на земле – и это, похоже, надолгоФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Гражданская авиация становится первой глобальной отраслью экономики, которая понесет колоссальные потери из-за коронавируса. Внезапная остановка полетов грозит разорением многим перевозчикам и убытками производителям авиалайнеров. В этой ситуации, как ни парадоксально, для новых проектов типа российского МС-21 возникают неожиданные преимущества. Подробности...
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Пандемия приведет к столкновению Китая и США

Теперь Китай находится в качественно новом положении и возникает риск столкновения между ним и СШАФото: Sergei Ilnitsy/EPA/ТАСС
Коронавирус уже привел к появлению новых границ в мире. Ситуация усложнится еще больше, когда пандемию удастся преодолеть – усилившиеся за это время страны начнут претендовать на влияние бывших лидеров, считают эксперты клуба «Валдай». Впрочем, по их мнению, ситуация создаст и условия для новой перезагрузки отношений между Россией и США. Подробности...
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Раввин Ицхак Коган: Победить коронавирус удалось благодаря врачам

Предположительно, Ицхак Коган заразился коронавирусом на празднике ПуримФото: кадр из видео
«Нам постоянно давали разные лекарства, с довольно большой частотой. Через четыре дня мое состояние нормализовалось. Врачам могу выразить только слова благодарности за внимание, за прекрасное отношение», – рассказал газете ВЗГЛЯД раввин Ицхак Коган. Вместе с супругой ему удалось победить коронавирус, несмотря на немолодой возраст. Лечение они проходили в новой столичной больнице в Коммунарке. Подробности...
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США провоцируют вторую волну коронавируса

Наличие крупной страны с непогашенной эпидемией – это угроза для всего мираФото: REUTERS/Thomas Peter
Соединенные Штаты и примкнувшие к ним страны Европы помешали Генассамблее ООН принять российский проект резолюции по борьбе с COVID-19, предполагавший прекращение торговых войн и отмену санкций. По мнению экспертов, неспособность Запада пойти на глобальную солидарность ради борьбы с вирусом грозит человечеству новым ростом заболеваемости и гораздо более тяжелыми последствиями пандемии. Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Готовится великая нефтяная сделка

Глеб Простаков, журналист
Цена того, чтобы усадить за стол переговоров США, оказалась высокой, вероятно, даже слишком высокой, учитывая неопределенные перспективы мировой экономики на ближайшие месяцы и годы. Подробности...

Бритва Оккама и Штирлиц против коронавируса

Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы обычно не считаем, что наши соседи по лестничной клетке, сотрудники на работе или врачи в поликлинике сговорились нас убить. Человек, который так считает, явно нездоров и нуждается в помощи. Подробности...
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Коронавирус разрушил идеологию ЛГБТ

Наталья Холмогорова, правозащитник
Всадник Апокалипсиса вырос перед нами во весь рост, и вся прочая общественно-политическая повестка ушла в его огромную тень. В самом деле, чума, война или голод – надежное, эффективное средство против гей-парадов. Подробности...
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              Путин призвал регионы не ограничивать экономическую деятельность «под одну гребенку»

                 3 апреля 2020, 16:09
              Фото: kremlin.ru
              Текст: Ольга Никитина

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              Ограничивать экономическую деятельность из-за коронавируса во всех регионах под одну гребенку нельзя, везде разная ситуация, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами Совета Безопасности России.

              «Вы знаете, что в стране в соответствии с моим указом до конца апреля продлены особые меры предосторожности, карантинные мероприятия проводятся, и это необходимо, для того чтобы удержать распространение коронавирусной инфекции. Так считают специалисты, мы, безусловно, прислушиваемся и будем прислушиваться к их мнению. Всю работу будем строить исходя именно из этого, обеспечивая главный приоритет – жизнь и здоровье граждан Российской Федерации», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

              «Вы знаете также, что в связи с указом президента министерства, ведомства, предприятия, которые должны обеспечивать жизнедеятельность страны, продолжают работать. Безусловно, это относится и к вашим министерствам и ведомствам. Я в этой связи хотел бы поблагодарить и вас, и всех ваших сотрудников за ту работу, которую вы проводите в непростых сегодняшних условиях, выразить надежду, что правопорядок, безопасность страны будут и дальше надежно обеспечиваться», – отметил российский лидер.

              По словам президента, на губернаторах, на руководителях регионов лежит особая ответственность. «Вы знаете, что в соответствии с моим Указом им предоставлены дополнительные возможности. В этой связи прошу вас, – и передайте это, пожалуйста, всем вашим сотрудникам, в том числе и в регионы Российской Федерации, на места – губернаторам необходимо оказывать всяческую поддержку. В ваших руках огромные административные и информационные ресурсы, и все их нужно направить на поддержку руководителей регионов Российской Федерации», – подчеркнул Путин.

              «Сегодня, в условиях, когда мы продолжаем бороться с коронавирусной инфекцией, значительная часть нагрузки будет находиться в регионах, нам очень важно обеспечить взаимодействие между всеми уровнями власти: муниципальным, региональным и федеральным», – сказал российский лидер.

              «Ясно, что ограничивать экономическую деятельность, закрывать предприятия, учреждения, единообразно, под одну гребенку всех причесывать на всей территории страны – нецелесообразно. Сегодня только разговаривал с несколькими руководителями регионов, с губернаторами, выяснял обстановку на местах. Для примера, в Республике Алтай не зарегистрировано, слава Богу, пока ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией. Спрашивается: что ж там, директивно из Москвы закрывать все учреждения и предприятия?» – задался вопросом президент.

              Он отметил, что подобная ситуация складывается во многих регионах. «У нас много малых населенных пунктов, поселков городского типа, просто деревень и поселков, маленьких городов. Везде разная ситуация. Экономика и так находится в сложном положении. Поэтому каких-то общих директивных указаний, которые подрывают экономическую деятельность, давать не следует», – сказал Путин.

              «Мы, уверен, пошли по абсолютно правильному пути. Но нужно оказать помощь и федеральным органам власти, и региональным властям, и муниципальным, прежде всего в налаживании этого взаимодействия между ними. На сегодняшний день взаимодействие между различными уровнями управления является одной из ключевых задач», – подчеркнул президент.

              В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

              В четверг президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Путин также сообщил, что главам регионов будут предоставлены дополнительные полномочия.

              Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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