Эксперт: Регионы сами смогут принимать решение о прекращении режима самоизоляции

Самоизоляция существенно снижает темпы распространения коронавируса, поэтому президент принял верное решение продлить данный режим еще на месяц. Но для перелома ситуации вполне может понадобиться и меньше времени, особенно в регионах с низким числом заболевших. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Гусев, комментируя указ Владимира Путина о продлении режима нерабочих дней.

«Очевидно, что принятые раньше профилактические меры уже дали свой эффект. Хотя Россия к пику заболеваний еще не подошла, мы значительно отстаем от других стран. В Америке меньше чем за неделю количество зараженных удвоилось – со ста до двухсот тысяч. Мы же не идем такими темпами. При этом настроение в обществе в целом остается оптимистичным. Мы достаточно бодро пока переживаем все эти ограничения, хотя надо понимать, что прошла всего неделя», – сказал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Президент подчеркнул, что у регионов есть права самостоятельно регулировать объем мер, которые они будут принимать. И это важно. Действительно, в Москве – большинство заболевших от общего числа по стране, но есть регионы, где больных вообще нет», – констатировал Гусев.

По мнению эксперта, для областей и республик, в которых вообще нет заболевших меры по самоизоляции, возможно, нужны на небольшой срок. «Скажем, неделя пройдет, вторая пройдет – и экономику в этих регионах можно снова «запускать». Пусть люди опять ходят там на работу, – заметил Гусев. – Есть регионы, в которых очень мало заболевших, по два-три человека. Они также могли бы «закрыться» на какое-то короткое время, чтобы не было распространения вируса».

В Москве же, по оценке эксперта, чтобы остановить развитие болезни, необходимо ввести максимально жесткие меры, поскольку здесь ситуация самая напряженная.

Напомним, президент Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в четверг сообщил, что режим нерабочих дней будет продлен до 30 апреля включительно. При этом за работниками сохраняется зарплата. Глава государства отметил, что нерабочая неделя дала России выиграть время для упреждающих действий в борьбе с эпидемией. Удается оградить от угрозы коронавируса людей старшего поколения и не допустить вспышки эпидемии в детсадах и школах. Российский лидер выразил благодарность медикам, волонтерам и всем, что почувствовал свою ответственность за борьбу с эпидемией.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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