СК прояснил вопрос с гражданством сенатора Мизулиной

Следственный комитет (СК) в ходе проверки установил недостоверность распространенной ранее в Telegram-каналах и СМИ информации о наличии двойного гражданства у сенатора Елены Мизулиной, сообщили в пресс-службе сенатора.

«В ответе ГСУ СК по городу Москве сообщается о том, что в ходе проверки установлена недостоверность сведений ряда СМИ и Telegram-каналов о наличии у сенатора Елены Мизулиной двойного гражданства. Проводятся процессуальные действия в целях установления обстоятельств распространения этой недостоверной информации и лиц, причастных к размещению недостоверной информации», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Ранее стало известно, что СК начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у Мизулиной.

Напомним, в апреле в Следственный комитет поступили из Генпрокуратуры материалы по обращению Мизулиной по фейкам о наличии у нее иностранного гражданства.