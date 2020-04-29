СК начал проверку из-за публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у члена Совета Федерации Елены Мизулиной, сообщили в правоохранительных органах.

«По факту появления данных негативных публикаций проводится проверка», – сказал источник ТАСС.

Официальные комментарии по данному поводу не поступали.

В начале года Мизулина говорила, что распространение лживой информации о наличии у нее иностранного гражданства – «это попытка дискредитировать весь российский парламент», передает РИА «Новости».

Она планировала направить запрос Генеральному прокурору России с просьбой «провести проверку по фактам сознательного распространения клеветнической информации и привлечь к ответственности распространителей фейковых новостей». Она также подчеркнула, что находится в санкционных списках.