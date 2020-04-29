Мизулина прокомментировала разбирательство СК по фейкам о ее двойном гражданстве

В Следственный комитет материалы по обращению сенатора Елены Мизулиной по фейкам о наличии у нее иностранного гражданства поступили из Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба сенатора.

«В середине января мною был направлен запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой о проведении проверки по факту сознательного распространения «фейковой» и клеветнической информации о наличии у меня двойного гражданства. Генеральная прокуратура направила эти материалы в МВД России. 28 февраля было вынесено постановление о передаче материалов в ГСУ СК РФ по Москве», – приводит слова Мизулиной ее пресс-служба, передает РИА «Новости».

Сенатор отметила, что ГУ МВД по Москве в ходе проверки выявило признаки преступлений, которые предусмотрены статьями УК РФ 128.1 и 319.

«Расследование о преступлениях, совершенных в отношении лиц в связи с их профессиональной деятельностью, определенных п. 1 части 1 статьи 447 УПК РФ, производится следователями СК России», – сообщила Мизулина.

Она подчеркнула, что не имеет ни второго гражданства, ни вида на жительство в других государствах, ни зарубежного имущества.

«С учетом моего нахождения во всех иностранных санкционных списках в связи с моей патриотической позицией по ключевым вопросам политической и государственной повестки в родной стране, заявлять подобное просто смешно», – добавила Мизулина.

Ранее стало известно, что СК начал проверку в связи с публикациями о наличии двойного гражданства у Мизулиной.