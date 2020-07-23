Эксперт: Налоговые льготы для IT-отрасли помогут России сохранить талантливых программистов

Налоговый маневр поможет продвижению проектов с потенциалом развития международного уровня, которые не только дадут славу России, но и в целом послужат развитию мировой IT-отрасли. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя принятие в третьем чтении законопроекта о налоговых льготах для IT-отрасли.

«Новый закон прямо не связан с «ковидным» кризисом. Тем более, что IT-отрасль в целом нельзя назвать пострадавшей от весенних ограничительных мер: наоборот, ориентированные на удаленную работу сегменты сильно выросли, а у иных компаний просто немного «понизилась планка», – говорит член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Депутат уверен, что новый закон в принципе означает кардинальную перемену отношения государства к IT-индустрии.

Причем, напоминает депутат, это далеко не последняя подобная инициатива. «Наряду с налоговым маневром Госдумой также в среду был принят закон о регуляторных «песочницах», то есть об особых правовых режимах. Это тоже важный для IT-индустрии законопроект», – заметил Горелкин.

Собеседник отметил, что пакет этих законов простимулирует экспорт российского программного обеспечения, послужит реальной поддержкой для его разработчиков на фоне падения спроса на софт внутри страны. Кроме того, по мнению Горелкина, конкурентоспособность отечественных софтверных компаний повысится – благодаря падению ставок по страховым взносам, уменьшающим общие издержки. А резкое снижение налога на прибыль, в свою очередь, может «позвать» обратно на родину те IT-компании, что в свое время покинули ее в поисках «налогового рая».

В свою очередь исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин напомнил, что к подготовке «налогового маневра» было привлечено IT-сообщество, в том числе и их ассоциация, возглавляет которую Наталья Касперская.

«Самой востребованной мерой стало бессрочное снижение страховых взносов на фонд оплаты труда (ФОТ) с 14% до 7,6%», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. По его словам, АРПП провела анализ того, как эта мера скажется на бизнесе. Итог воодушевляет: для среднестатистической компании с оборотом в 1 млрд рублей, у которой ФОТ вместе с налогами составлял 70%, снижение единого социального налога высвобождает 84 млн рублей и тем самым позволяет дополнительно нанять около 30 высококвалифицированных разработчиков.

«Снижение налога также даст возможность IT-компаниям повысить зарплаты, в результате чего также вырастет наша конкурентоспособность на рынке», – добавил эксперт. Однако при этом Лашин посетовал о том, что не все предложенные АРПП поправки вошли в законопроект. «Сейчас ассоциация в активном взаимодействии с Минкомсвязью готовит поправки в уже принятый документ. По нашим прогнозам, поправки будут рассмотрены сразу после думских каникул, в осеннюю сессию», – предположил исполнительный директор ассоциации.

В свою очередь Горелкин отметил, что уже сложилось достаточно «плотное» взаимодействие общественных организаций, представляющих интересы IT-индустрии, с правительством и Госдумой. «За полгода сотрудничество поднялось на более высокий уровень. Важно, что правительство слышит пожелания IT-сообщества и учитывает их. Идеальной ситуации пока нет, но мы к ней идем», – заверил депутат.

Горелкин надеется, что изначальный замысел президентских мер по поддержке отрасли не разойдется, как это иногда бывает, с буквой новых законов. «Взявший под свое крыло IT-индустрию Михаил Мишустин – очень сильный администратор, что он многократно доказывал в налоговой службе. Он сам математик и очень близок к этой сфере. Он умеет контролировать выполнение поручений президента, а значит, можно оптимистично смотреть в будущее», – резюмировал Горелкин.

Напомним, в среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. Он упрощает порядок признания физлиц налоговыми резидентами России, позволяет бессрочно снизить ставку страховых компаний с 14% до 7,6%, ставку налога на прибыль с 20% до 3%. Закон вступает в силу с 1 января следующего года.

Как уже сообщалось, в июне президент Владимир Путин провел совещание по развитию телекоммуникационной сферы, на котором призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий». Путин также поручил правительству подготовить комплексный налоговый маневр для стимулирования IT-сферы.