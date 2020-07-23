Эксперт: Налоговые льготы для IT-отрасли помогут России сохранить талантливых программистов

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23 июля, четверг  |  Последнее обновление — 10:46  |  vz.ru
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Россиянам впервые доплатят за отдых

За отдых в России государство будет доплачиватьФото: Виталий Аньков/РИА Новости
Россиян, готовых отдохнуть в этом году на территории страны, ждет неожиданный денежный сюрприз. Они могут вернуть 15-20% от стоимости тура. Такую скидку дает государство. Ростуризм впервые готов поддержать деньгами не авиакомпании и туроператоров, а самих туристов. Во Франции такое уже давно практикуют. Как получить приличную скидку за отдых в России?  Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как юный Романов смог успокоить Россию

Основатель династии Романовых оставил о себе добрую памятьФото: Public domain
На этой неделе сошлись сразу три годовщины, имеющие отношение к царю Михаилу Федоровичу – первому российскому самодержцу из рода Романовых: одна круглая и две некруглые. 22 июля 1596 года он родился, 21 июля 1613-го – венчался на царство и 23 июля 1645 года умер. Как этот человек стал родоначальником новой династии и почему это помогло преодолеть гигантский государственный кризис в России? Подробности...
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Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США

Отношения Китая и США все менее напоминают мирное сосуществованиеФото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop
/Global Look Press
Соединенные Штаты и Китай вышли на новый виток обострения. Американцы изгоняют со своей территории китайское консульство. В Пекине угрожают ответить зеркально – и вопреки дипломатической практике, этот ответ не повлечет за собой разрешение конфликта. Скорее, наоборот – две очевидные цели китайского ответа станут прологом для нового скандала.  Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...

Чекистов и фем-активисток породил либерализм

Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов

Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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      В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды

      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля

      В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себя
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Эксперт: Налоговые льготы для IT-отрасли помогут России сохранить талантливых программистов

                 23 июля 2020, 10:08
              Фото: Владимир Гердо/ТАСС
              Текст: Андрей Самохин,
              Оксана Борисова

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              Налоговый маневр поможет продвижению проектов с потенциалом развития международного уровня, которые не только дадут славу России, но и в целом послужат развитию мировой IT-отрасли. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин, комментируя принятие в третьем чтении законопроекта о налоговых льготах для IT-отрасли.

              «Новый закон прямо не связан с «ковидным» кризисом. Тем более, что IT-отрасль в целом нельзя назвать пострадавшей от весенних ограничительных мер: наоборот, ориентированные на удаленную работу сегменты сильно выросли, а у иных компаний просто немного «понизилась планка», – говорит член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Депутат уверен, что новый закон в принципе означает кардинальную перемену отношения государства к IT-индустрии.

              Причем, напоминает депутат, это далеко не последняя подобная инициатива. «Наряду с налоговым маневром Госдумой также в среду был принят закон о регуляторных «песочницах», то есть об особых правовых режимах. Это тоже важный для IT-индустрии законопроект», – заметил Горелкин.

              Собеседник отметил, что пакет этих законов простимулирует экспорт российского программного обеспечения, послужит реальной поддержкой для его разработчиков на фоне падения спроса на софт внутри страны. Кроме того, по мнению Горелкина, конкурентоспособность отечественных софтверных компаний повысится – благодаря падению ставок по страховым взносам, уменьшающим общие издержки. А резкое снижение налога на прибыль, в свою очередь, может «позвать» обратно на родину те IT-компании, что в свое время покинули ее в поисках «налогового рая».

              В свою очередь исполнительный директор Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Ренат Лашин напомнил, что к подготовке «налогового маневра» было привлечено IT-сообщество, в том числе и их ассоциация, возглавляет которую Наталья Касперская.

              «Самой востребованной мерой стало бессрочное снижение страховых взносов на фонд оплаты труда (ФОТ) с 14% до 7,6%», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. По его словам, АРПП провела анализ того, как эта мера скажется на бизнесе. Итог воодушевляет: для среднестатистической компании с оборотом в 1 млрд рублей, у которой ФОТ вместе с налогами составлял 70%, снижение единого социального налога высвобождает 84 млн рублей и тем самым позволяет дополнительно нанять около 30 высококвалифицированных разработчиков.

              «Снижение налога также даст возможность IT-компаниям повысить зарплаты, в результате чего также вырастет наша конкурентоспособность на рынке», – добавил эксперт. Однако при этом Лашин посетовал о том, что не все предложенные АРПП поправки вошли в законопроект. «Сейчас ассоциация в активном взаимодействии с Минкомсвязью готовит поправки в уже принятый документ. По нашим прогнозам, поправки будут рассмотрены сразу после думских каникул, в осеннюю сессию», – предположил исполнительный директор ассоциации.

              В свою очередь Горелкин отметил, что уже сложилось достаточно «плотное» взаимодействие общественных организаций, представляющих интересы IT-индустрии, с правительством и Госдумой. «За полгода сотрудничество поднялось на более высокий уровень. Важно, что правительство слышит пожелания IT-сообщества и учитывает их. Идеальной ситуации пока нет, но мы к ней идем», – заверил депутат.

              Горелкин надеется, что изначальный замысел президентских мер по поддержке отрасли не разойдется, как это иногда бывает, с буквой новых законов. «Взявший под свое крыло IT-индустрию Михаил Мишустин – очень сильный администратор, что он многократно доказывал в налоговой службе. Он сам математик и очень близок к этой сфере. Он умеет контролировать выполнение поручений президента, а значит, можно оптимистично смотреть в будущее», – резюмировал Горелкин.

              Напомним, в среду Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговом маневре в IT-отрасли. Он упрощает порядок признания физлиц налоговыми резидентами России, позволяет бессрочно снизить ставку страховых компаний с 14% до 7,6%, ставку налога на прибыль с 20% до 3%. Закон вступает в силу с 1 января следующего года.

              Как уже сообщалось, в июне президент Владимир Путин провел совещание по развитию телекоммуникационной сферы, на котором призвал правительство и Госдуму ускорить принятие законопроекта о «регуляторных песочницах», чтобы «максимально устранить барьеры для запуска и поддержки перспективных проектов в области информационных технологий». Путин также поручил правительству подготовить комплексный налоговый маневр для стимулирования IT-сферы.


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