Эксперт: Налоговые льготы для IT-отрасли помогут России сохранить талантливых программистов

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НОВОСТЬ ЧАСА:Россия оценила желание США выкупить ЗРК С-400 у Турции
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Россиянам впервые доплатят за отдых
Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать
Как юный Романов смог успокоить Россию
Чем ответит Пекин на массовое изгнание «китайских шпионов» из США
Владимир Зеленский вдохновил террористов
ЕС не развалится, но его ждут большие потрясения
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Евросоюз просто не сможет превратиться в самостоятельный мировой центр силы и играть более значимую роль на мировой арене. И никакой союз Германии и Франции, как двух ведущих сил ЕС, не в состоянии это изменить. Подробности...
Чекистов и фем-активисток породил либерализм
Андрей Перла, Политолог
Русскую революцию сделали русские либералы. Чекистов и махновцев, равно как каппелевцев и барона Унгерна, все расстрельные подвалы, все сожженные деревни сделали русские либералы. Желавшие свободы и равенства, демократии и процветания. Подробности...
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Русские в социальной иерархии на Украине ниже упоротых психопатов
Александр Васильев, журналист
На этой заплатке про мнимых террористов вся украинская картина мира и держится. Потому что если вдруг признать, что в Донбассе тоже люди, которые, мягко говоря, ничем не хуже украинцев, так это на такое количество вопросов придётся отвечать самим себе. Подробности...
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В Бурятии изготовили 41-метровую статую Будды
Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частейПодробности...
В ВМФ России впервые появился полностью женский экипаж корабля
В предстоящем праздновании Дня Военно-морского флота в Севастополе впервые будет участвовать женский экипаж военного катера. Три девушки пройдут через бухту вместе с другими кораблями и судами Черноморского флота. Появление такого экипажа было экспериментом Минобороны. Судя по всему, задумка полностью оправдала себяПодробности...
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Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС
В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в миреПодробности...
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